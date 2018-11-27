Çakır, Aziziye Belediye Başkanlığı aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı

MHP'den Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Mehmet Musa Çakır, resmi başvurusunu davul zurna eşliğinde yaptı. Gazeteciliğinin yanı sıra profesyonel halk oyunları hakemi olan Çakır, aday adaylığı için resmi başvuruda bulunduğu MHP Aziziye İlçe Başkanlığı önünde bar tutmayı da ihmal etmedi.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde siyasi partilerdeki aday adayı hareketliliği son sürat devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adaylığını günler öncesinden ilan eden Mehmet Musa Çakır, resmi başvurusunu ise bugün yaptı. Yenigün Gazetesi ve Çakır Medya'nın yöneticisi olan Çakır, siyaset performansıyla birlikte bu kez kültürel kimliğini de konuşturdu. Halk oyunları eğitmenliğinin yanında profesyonel hakem unvanı da bulunan Mehmet Musa Çakır, başvurusunu yaptığı ilçe teşkilatında Erzurum barını da oynadı.

“BİZ BU DAVANIN BİRER NEFERİYİZ”

Gazeteci Mehmet Musa Çakır, Dadaşkent'te bulunan MHP Aziziye İlçe Başkanlığı'na beraberindeki partililer ve meslektaşlarıyla birlikte geldi. İlçe Başkanı Murat Karadaş'ın karşıladığı Çakır'a, Aziziye Belediye Başkanlığı'na kendisi gibi aday adayı olan Lokman Gerez de eşlik etti. Gazeteci meslektaşlarının da yalnız bırakmadığı Mehmet Musa Çakır, parti yöneticilerini selamladıktan sonra kısa bir açıklama yaptı.

Çakır, konuşmasında şunları kaydetti: “Bugün burada bulunma maksadımız; güzel ilçemiz Aziziye'ye şehr-ül emin olma muradımıza inşallah resmiyet kazandırmaktır.

Mevla çıktığımız bu yolda bizleri muvaffak ve Aziziye halkına da hizmette müyesser kılsın inşallah. Ve süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bilinsin ki; biz bu davanın dün de neferiydik, yarın da neferi olmaya yine devam edeceğiz. Desteklerinizin ve dualarınızın bizimle olduğunu bilmek bile bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir ayrıcalık. Dolayısıyla hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, çıktığımız bu yolu hayırlara vesile kılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum”

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

MHP Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş da, yerel seçim sürecinde yaşanan hareketliliğin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, “Dava arkadaşlarımızın hizmete talip olmaları, esasen bizim millet ve memleket aşkımızı ortaya koymaktadır. Tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından resmi başvuru evraklarını MHP İlçe Başkanı Karadaş'a teslim eden Mehmet Musa Çakır, siyasette sergilediği mahareti halk oyunlarında da ortaya koydu. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Basın Yayın Kurulu üyesi, halk oyunları eğitmeni ve aynı zamanda profesyonel hakem olan Çakır, davul zurna eşliğinde Erzurum barı tuttu. Performansıyla göz dolduran Mehmet Musa Çakır, daha sonra MHP Ilıca Temsilciliği'ni ziyaret ederek, partili yöneticilerle bir araya geldi. Ilıca'da Aziziyeli hemşehrileri tarafından büyük ilgiyle karşılanan Çakır, seçim sürecinin hayırlı ve uğurlu olması dileklerinde bulundu.