Çakır, Cumhur ittifakı ruhunu anlattı

MHP Erzurum Milletvekili adayı Mehmet Musa Çakır, 14 Mayıs değerlendirmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi üzerinden yaptı. Çakır, “Erzurum'daki miting Cumhur İttifakı ruhunun, Dadaşların devlet ve millet aşkının bir tezahürüdür. Bu ruhu ne içerideki İrlandalılar bozabilir ne de dışarıdaki ecnebi ağa babaları” dedi.

Erzurum'un, siyaseten Türkiye'nin hep aynası olduğunu ve bu gerçeğin hiçbir zaman değişmediğinin altını çizen Çakır, “Türk siyasetinin yakın tarihini mercek altına alan herkes görecektir ki, Erzurum ne demişse, o olmuştur. Erzurum siyaseten nasıl bir eğilim ortaya koymuşsa, o gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanımızın Erzurum'daki mitingi de, işte bu çerçevede değerlendirilmelidir” diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın kesinlikle muhalefeti temsil iddiasında bulunan Millet İttifakı gibi kaygan bir zemin üzerinde bulunmadığını vurgulayan Mehmet Musa Çakır, “Onlar birbirlerine yanlış yapabilirler, onlar ortaklıklarına halel getirebilirler, onlar ilkelerini, ahlaklarını, siyasi onur, namus ve haysiyetlerini birbirlerine karşı peş paralık edebilirler. Tiyatro sahneleyebilir, algı oluşturabilir, hem birbirlerine, hem de kendi seçmenlerine karşı türlü hileler sergileyebilirler, bu onlar için normal. Fakat Cumhur İttifakına bakanlar sadece ve sadece samimiyeti, sadakati, gayreti, millete hizmet için coşkuyu, heyecanı, birlik ve beraberlik ortamını görebilirler. Bu ittifak işte bu yüzden bu milleti yönetmeye talip. Çünkü Cumhur İttifakı'nın ilkeleri var, çizgileri var, kirli ilişkileri yok, yanlış işi yok, farklı hesabı yok, yolu da doğru, yordamı da doğru. İşte aziz milletimiz bu yüzden Cumhur İttifakı'nın yanında ve 14 Mayıs'ta işte bu yüzden yeniden Cumhur İttifakı diyecek. Erzurum'daki mitinge gören gözlerle bakanlar, 15 Mayıs'ı rahatlıkla görebilir. Bu manzarayı ne içimizdeki İrlandalılar bozabilir, ne de onların sınırlar ötesinde iş tuttukları emperyalist ağa babaları bozabilir. Sayın Genel Başkanımızın ve Cumhur İttifakı adayımız Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, kitapsız, bayraksız ve ezansız olan da bellidir, ihanet ve hıyanet peşinde koşan da bellidir” diye konuştu.