Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aziziye Belediye Başkan aday adayı Mehmet Musa Çakır, “Cumartesi günü yapılacak olan Erzurumspor-Konyaspor maçında Dadaş'ı yalnız bırakmayalım” dedi.

Süper Lig'de ikinci yarı start alıyor. İlkyarıda gösterdiği performansla spor kamuoyunun dikkatini üzerine çeken B.B. Erzurumspor, ikinci yarının ilk maçında Atiker Konyaspor'u evinde misafir edecek. Maç hazırlıkları sürerken MHP'den Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Mehmet Musa Çakır, mavi beyazlı taraftarlara çağrıda bulundu. Çakır, “Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadı'nı hınca hınç doldurmalı ve ikinci yarıya süper bir başlangıç yapmalıyız” diyerek, Erzurumspor'a gönül vermiş olan herkesi maça davet etti.

Güçlü bir destek ortaya koymalıyız

Erzurumspor'un Erzurum'un vitrini olduğunu her platformda dile getirdiğini ve bu takıma sahip çıkılmasının her Dadaş'ın boyun borcu olduğunu vurgulayan Mehmet Musa Çakır, “Bir tane Erzurum var, bir tane Erzurumspor var. O halde Erzurum'a ve Erzurumlulara da, bu takıma sahip çıkmak ve onu desteklemek düşer” diye konuştu. Atiker Konyaspor maçının Erzurum için büyük önem taşıdığının altını çizen Mehmet Musa Çakır, başlangıçların büyük önem taşıdığını ifade ederek; “Erzurumspor'umuzun sezonun ikinci yarısına hızlı başlaması, sonraki maçların sonuçları açısından da büyük önem taşıyor. Takımımızda takviyeler devam ediyor, eksiklikler gideriliyor. Eğer taraftarlar olarak Erzurumspor'un ilk maçında ortaya güçlü bir destek koyabilirsek, başarımızı tescillemiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Bizim için başka Erzurum yok”

Erzurumspor'da teknik heyet ve yönetimin, takımın başarısı için elinden geleni yaptığını söyleyen Aziziye Belediye Başkan aday adayı Mehmet Musa Çakır, “Takımımızın yanındayız; maddi ve manevi olarak üzerimize düşen sorumluluğu da yerine getirmeye hazırız. Takımımızı bu sezon ligde tutmayı başarabilirsek, sonraki yıllar için Erzurum'a eşsiz bir cazibe kazandırmış olacağız. Bu yüzden Cumartesi günü oynanacak maça yüreği Erzurum için atan herkesi bekliyoruz. Futbolu sevsin ya da sevmesin, ilgi duysun ya da duymasın herkes Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadı'nda olmalı; çünkü içinde yaşadığımız Erzurum'dan başka bir Erzurum daha yok” ifadelerini kullandı.