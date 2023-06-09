Çakır MHP Genel Merkezi'nde

Dönem Erzurum Milletvekili adayı Mehmet Musa Çakır, parti genel merkezinde bir dizi temasta bulundu.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Çakır, liderine Dadaşların selamını iletmeyi de ihmal etmedi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin Cumhur İttifakı zaferiyle sonuçlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Bahçeli, Çakır'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, bu sürecin kendisi için güzel bir tecrübe olduğunun altını çizdi. MHP'li Çakır da, seçimlerde Erzurum Milletvekili adayı gösterilmiş olmasını kendi adına bir şeref payesi olarak kabul ettiğini dile getirdiği Genel Başkan Bahçeli'ye, bundan dolayı teşekkürlerini sundu.

Aydın'ı da ziyaret etti

MHP'li Mehmet Musa Çakır, Ankara'daki temasları kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ı da ziyaret etti. Aydın'la hem seçim sonuçları ve hem de Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı rotası üzerine görüş alışverişinde bulunan Çakır, parti kurmaylarıyla görüşmelerini bugün de sürdürecek.

Bahçeli'den selam var

MHP Genel Merkezi ziyaretiyle ilgili olarak bir açıklama yapan Mehmet Musa Çakır, “Seçimlerin sonrasında Sayın Genel Başkanımızın elini öpüp, tavsiyelerini duymaktan büyük mutluluk duyduk. Yaşımızın henüz genç olduğunu ve siyasetin uzun soluklu bir mecra olması nedeniyle yürüyecek daha çok yolumuzun olduğunu söyleyip, şahsımızı tebrik etti. Biz de Erzurum adına böyle bir yarışta bulunmamıza imkan sunduğu için muhterem liderimize şükranlarımızı arz ettik. Görüşmemizin sonunda Erzurum'a ve Dadaşlara selamlarını özellikle iletmemizi istedi. Seçimlerde Cumhur İttifakı'na verilen destekten dolayı da teşekkür etti, memnuniyetini dile getirdi” diye konuştu.