Çakır; Oyuna gelmemek lazım

MHP Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Musa Çakır, “Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenlemeye çalıştığı miting, kargaşa, karmaşa, tartışma ve kaos planlarıyla mağduriyet oluşturmaktan başka bir şey değildir” dedi.

Erzurum'daki seçim çalışmalarını son sürat devam ettiren MHP Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Musa Çakır, hafta sonunda Erzurum'da yaşanan miting gerginliğini değerlendirdi. Çakır, seçimlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamında geçirilmesinin en büyük arzuları olduğuna dikkati çekerek, “Ne var ki, bu temennimiz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun umurunda bile değil Öyle olmasa, Erzurum gibi mertliğin, konukseverliğin, kardeşliğin, milli ve manevi atmosferin hakim olduğu bir şehirde, kaos ve kargaşa peşinde koşmazdı” diye konuştu.

Baştan sona kötü niyet

Millet ittifakı adına sahalara inen Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da gösterilen tepkiden seçmenlerinin mutlaka almaları gereken bir ders olduğunu vurgulayan MHP'li Çakır, “Erzurum'da yaşanan tatsız olaylar, Millet ittifakı adıyla ortada dolaşanların puslu havayı sevdiklerini gösteriyor. Esnaf ziyareti adı altında alınan iznin sonradan gayri yasal bir biçimde ısrarla mitinge dönüştürülmek istenmesi, bu gerginliğin bilerek ve isteyerek çıkarılmak istendiğini gösteriyor. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması boyunca kurduğu işari cümleler ve kullandığı tahrik dolu dil, adeta bir yangının körüklenmek istendiğini gösteriyor. Kısacası neresinden bakarsanız bakın bu meselede iyi niyet görünmüyor, iyi niyet bulunmuyor” şeklinde konuştu.

Kardeşlik vurgusu

Erzurum'daki seçmenlere seslenen Çakır, “Seçimlere 5 gün kaldı, geride kalan bu günleri kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi hedef alan söylemlerden uzakta tutmalıyız. Tabi bunu yaparken de, oynanan oyunun farkına varmalı, gereken adımı da ona göre atmalıyız. Yaşanan bu hadise, Erzurum'un yüzünün yere düşmesini gerektiren bir hadise değildir. Bu hadise, tam tersine Erzurum'da böyle bir çirkin tezgahı ortaya koyanların utanmasını gerektiren bir hadisedir” dedi.