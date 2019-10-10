Çakır: “Tehditlere pabuç bırakmayız”

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yönelik olarak başlattığı operasyonun teröre vurulacak en büyük darbe olacağını söyledi. Çakır, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'un tepkisini ise, “İpini kim çekerse Trump o yöne dönüyor. Ne dediğini, ne yazdığını, ne yapmaya çalıştığını belki kendisi bile anlamıyor” dedi.

Türkiye'nin yüzlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Çakır, “Tehditlere pabuç bırakacak olsaydık; ne ülkemizin adı Türkiye, ne de bizim adımız Türk Milleti olurdu” ifadesini kullandı.

ABD'NİN RAHATSIZ OLMASI GAYET DOĞAL

Suriye'nin uzun yıllardan beri terörün hamiliğinin yapıldığı bir bölge olduğunu ve eli kanlı örgüt PKK'nın sürekli bu kaynaktan beslendiğini dile getiren ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Türkiye'nin sınırlarını güvenlik altına alması ve buralarda teröre karşı operasyon yürütmesi en doğal ve en meşru hakkıdır. Bu durumun Trump'ı rahatsız ediyor olma sebebi ise, ABD'nin bu bölgedeki terör yapılanmalarıyla sürekli iş tutuyor olmasıdır, işbirliği halinde bulunmasıdır. Doğaldır ki, hiç kimse kendi amacına hizmet eden tasmalı köpekleri zarar görsün istemez!” diye konuştu.

ÇAKIR: TRUMP RESMEN SAÇMALIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı temizlik operasyonuna milletin tam destek verdiğinin altını çizen ABB Başkanı Musa Çakır, Trump'ın tepkilerini ise tam bir komedi olarak değerlendirdi. Çakır, şunları kaydetti: “Trump, önce Türkiye'nin ekonomisini yok etmekle tehdit ediyor, ardından kalkıyor Türkiye ‘bizim müttefikimiz” diyor, sonra ‘askerlerimizi geri çekiyoruz' diyor, nihayetinde de bu bölgede kalmaya devam edeceklerini söylüyor. Birbiri ardına verdiği mesajlarda bile tutarsızlık sergileyen Trump, ipini kim çekiyorsa, o yöne dönüyor. Bu yüzden onu tehditleriyle ve deli zırvası açıklamalarıyla baş başa bırakıyoruz. Trump şunu bilsin ki; dünya yüzünde tehdit edilecek en son millet Türk milletidir. Dolayısıyla toprağı için canını vermeyi ibadet bellemiş bir milleti öyle dolarla, ekonomiyle falan korkutamaz! Ve hiç kimse Türkiye'yi göz ardı ederek Ortadoğu'da bildiğini okuyamaz! Geçmişte bu milleti yok sayanların canına nasıl okumuşsak, aynını bugün de, bundan sonra da büyük bir zevkle yaparız.”