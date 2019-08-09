Çakır'dan bağış kampanyasına tam destek

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, B.B. Erzurumspor'a Süper Lig yolunda destek olmak amacıyla başlatılan bağış kampanyasının son derece isabetli bir adım olduğunu söyledi. Çakır, Türkiye'nin belli başlı şehirlerinin futbol sayesinde özel bir nitelik kazandığını ve sosyo-ekonomik gelişme kaydettiğini anlatarak, “Kimse Erzurumspor'a sıradan bir futbol takımı gözüyle bakmasın. Bu takım, Erzurum'un dünyaya açılan kapısı bile olabilir. Bundan en küçük bir şüphemiz bile yok” diye konuştu. Erzurum kamuoyunun söz konusu kampanyaya destek olmasının şehrin kendisine yapılan bir yatırım olacağını vurgulayan Çakır, “Mesele sadece bir kısa mesaj ya da 10 lira meselesi değildir. Bu mesele kesinlikle Erzurumluluk ve Dadaşlık meselesidir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Çakır, Erzurum dışında yaşayan Erzurumlulara da çağrıda bulunarak, “Erzurum dışında tam 1 milyon Erzurumlu yaşıyor. Bunların her birisi bu memleketin bağrından kopmuş birer parçadır. O halde Erzurumspor'u da bağırlarına basma yükümlülükleri vardır” şeklinde konuştu.

Erzurumspor taraftarına da değinen Musa Çakır, “Süper Lig takımlarını da dahil etmek kaydıyla vurgulamak gerekir ki; hiçbir takımın Erzurumspor taraftarı gibi özel ve samimi bir ailesi yoktur. Hepimiz biliyoruz ki; aile içerisinde ayrı gayrı olmaz. Bir aileye yakışan da el ele tutmaktır. Gün, işte şimdi o gündür. Ya ne kadar büyük bir aile olduğumuzu göstereceğiz ya da kardeşimizin elini bırakmayı tercih edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kimi basın yayın kuruluşlarında Erzurumspor'un borcundan dolayı böyle bir kampanya başlattığı yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını hatırlatan Mehmet Musa Çakır, “Bu kampanyanın başlatılma amacı, Erzurumspor'a kol kanat germek ve yanında olmaktır. Kampanyanın başlatılmasını isteyen de camianın ta kendisidir. Kimse olayı farklı yönlere çekmeye tevessül etmesin. Bizim takımımız, şu anda ligdeki en iyi takımdır ve belki de en borçsuz takımdır. Bu kampanya olsun ya da olmasın, mavi beyazlı ekip inandığı yolda emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Asıl önemli olan Erzurumspor'un yalnız ve sahipsiz olmadığını göstermektir” diye konuştu.