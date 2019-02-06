Çakır'dan Hakem Özgür Yankaya'ya tepki

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçının hakemi Özgür Yankaya'ya tepki gösterdi.

Çakır, “Maç yöneten bir hakem için objektiflik en önemli kriterdir. Fakat Özgür Yankaya Erzurumspor maçını yönetirken, bırakın objektif olmayı ve maç yönetmeyi, Türk futbolunun alnına temizlenemeyecek bir kara leke çalmıştır. Bu tutumun ahlakla, vicdanla ve insafla izah edilebilir bir tarafı yoktur” dedi.

Türkiye'nin ve spor kamuoyunun gündemine oturan Erzurumspor maçının, usta spor adamları, hakemler ve yorumcular tarafından da değerlendirildiğini ve aynı kanaati onların da taşıdığını dile getiren Mehmet Musa Çakır, “Erzurumspor'un hakkını alenen ve açıkça gasp eden bu hakemle ilgili yapılabilecek en güzel şey; onu ve kendisini görevlendirenleri Allah'a havale etmektir. Çünkü gelinen nokta gösteriyor ki; söz konusu Erzurumspor olunca vicdanlar kör bakmayı tercih etmiştir.” diye konuştu.

Erzurum'un ve Erzurumspor'un kesinlikle sahipsiz olmadığını, bu şehrin futbol sevdasının mavi beyazlı renklerle ete kemiğe büründüğünü ifade eden Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Çakır, “Kimsenin ama hiç kimsenin bu sevdanın önüne geçmesine izin vermeyiz. Bilinsin ki; Erzurum'a ve Erzurumspor'a ayar vermeye çalışanlar, bunun bedelini tarihe düşen kara bir leke olarak öder. Ve onlar bizim için bu saatten sonra artık lekedir, kirdir ve pastır.” ifadelerini kullandı.