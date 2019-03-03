Çakır'dan ittifak vurgusu

Yerel seçimler yaklaşırken, Erzurum'da Cumhur İttifakı birlikteliğiyle seçime girecek olan AK Parti ve MHP'de ise çalışmalar son sürat devam ediyor.

Yerel seçimler yaklaşırken, Erzurum'da Cumhur İttifakı birlikteliğiyle seçime girecek olan AK Parti ve MHP'de ise çalışmalar son sürat devam ediyor. Seçimlere Cumhur İttifakı adayı olarak İspir'de Ahmet Coşkun, Uzundere'de ise Hilmi Aktoprak, seçim çalışmalarını AK Parti teşkilatları ile birlikte yürütürken, AK Partili adayları MHP'nin diğer ilçelerindeki teşkilatları da yalnız bırakmıyor. İki siyasi partinin seçimler öncesinde ortaya koyduğu dayanışma göz doldururken, özellikle merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye'de AK Parti ve MHP'nin seçimlere birlikte hazırlık yapması dikkatlerden kaçmıyor. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Gazeteci Mehmet Musa Çakır, “Yürütülen seçim çalışmaları, tam da Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun bir seyir izliyor” dedi.

“BİZ SÜREKLİ SADAKAT VURGUSU YAPTIK”

Kendisi de MHP'de uzun yıllar görev alan ve ayrıca Aziziye'den de belediye başkan aday adayı olan Mehmet Musa Çakır, yönetimine talip olduğu ilçenin Cumhur İttifakı kapsamına alınmasıyla birlikte AK Parti Aziziye Belediye Başkanı ve aynı zamanda adayı olan Muhammed Cevdet Orhan'a tam destek vermişti. Cumhur İttifakı sürecini ve seçim çalışmalarını değerlendiren Mehmet Musa Çakır, kendisinin Cumhur İttifakı oluşumundan önce yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Biz ta o günlerde, milletin yarınlarının mevki ve makamdan çok daha önemli olduğunu vurgulamıştık. Hatta ittifak konusu tartışılırken bile, partimizin ve liderimizin emrinde olduğunu beyan etmiş, Aziziye'de ittifak edilmesi halinde aday gösterilecek kim olursa olsun, canla başla çalışacağımızı ifade etmiştik. Nitekim adaylık süreci netleşti ve Cumhur İttifakı adayı olarak Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan yeniden aday gösterildi. Biz de o günden beri adayımızın yanındayız, destekçisiyiz” diye konuştu.

TAKDİRE ŞAYAN BİR DAYANIŞMA VAR

AK Parti ile MHP'nin seçim sürecinde ortaya koydukları birlik, beraberlik ve dayanışmanın takdire şayan olduğunun altını çizen Mehmet Musa Çakır, “Bu birliktelik elbette ki bazı kesimlerin ağırına gidecek, çünkü onların millet diye bir kaygıları ve dertleri hiç olmadı, olmayacak. Haliyle bizim ortaya koyduğumuz bu dayanışma, milleti adınadır, ülke adınadır” şeklinde konuştu.

Erzurum'da da aynı durumun söz konusu olduğunu ve AK Parti ile MHP'li yöneticilerin el ele gönül gönüle seçimlere birlikte hazırlandıklarını kaydeden Çakır, “Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi anlayışı dün de çok netti, bugün de çok nettir. Bizim mevki, makam ve koltuk sevdamız olmadı, olmayacak. İttifakın amacı ve gereği neyse, MHP'nin birer neferi olarak bizlere düşen de, bu gerekleri yerine getirmektir” ifadelerini kullandı.