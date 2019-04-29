Çakır'dan kitap fuarı eleştirisi

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Erzurum'daki kitapçılar ve yayınevlerinin TÜYAP Kitap Fuarı'nda yer alamamış olmalarının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin son derece modern ve kullanışlı bir fuar merkezi yaptığını, bunun işletmeciliğini de, TÜYAP'a verdiğini hatırlatan ABB Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, profesyonel fuarcılık yapan söz konusu şirketin yerel kitapçılar ve yayınevlerine yönelik fiyat politikasını eleştirdi. Devletin bile bu bölgeye yatırım yapan girişimcilerin önünü açtığını ve türlü türlü teşvik politikalarını devreye koyduğunun altını çizen Çakır, “Biz bunun adına pozitif ayrıcalık diyoruz. Devlet bile sırf Erzurum ve benzer sosyo-ekonomik düzeydeki illere yatırım yapılması için öncü olurken, yol açarken, teşvik ederken, TÜYAP'ın Erzurum'daki yerel işletmecilere karşı sergilediği katı tavır anlaşılır gibi değildir” dedi.

FUAR TURİZMİ “YEREL GELİŞİM” FIRSATIDIR

Fuarcılık faaliyetlerinin, kongre ve fuar turizminde de ortaya iddiasını koymuş olan Erzurum için büyük bir önem taşıdığını vurgulayan ABB Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Fuar turizmi, paydaşları arasında yerel dinamikler de olursa anlam kazanır. Yerel işletmelerin ve markaların da katılımlarıyla fuarlar, ziyaretçiler için zenginlik anlamına geleceği gibi, karşılıklı etkileşim sayesinde yerel dinamikleri de güçlendirir ve yenilenmenin yolunu açar. Esasen bu da bir gelişim ve büyüme şeklidir. Ama ne yazık ki; TÜYAP Erzurum'da böylesine önemli bir gelişim fırsatını ulaşılamaz hale getirmiştir. Erzurum'daki yerel kitapçıları ve yayınevlerini, Türkiye'nin markalarıyla eşdeğer tutmak ve stant kiraları için aynı fiyat politikasını uygulamak, çok yanlış bir adım olmuştur” diye konuştu.

SEKMEN'İN TURİZM HEDEFİNE ZARAR VERİLİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi gibi önemli bir yatırımı Erzurum'a kazandırmış olmasının her türlü takdirin üzerinde olduğunu dile getiren Başkan Çakır, “Sayın Sekmen, fuar merkezi yatırımıyla Erzurum'un önünde hakikaten de yeni ufuklar açmıştır. Ancak TÜYAP'ın fuar organizasyonlarında bu şehrin ve bölgenin diğer illerinin sosyo-ekonomik durumunu göz önünde bulundurmamış olması, çok büyük bir eksiklik olmakla beraber, Başkan Sekmen'in fuar turizmi hedefini de gölgede bırakmıştır. Bu durum Başkan Sekmen için de zarardır. Dolayısıyla Sayın Sekmen'in, TÜYAP yönetimiyle Erzurum özelinde bu durumu ele alması ve en azından sonraki organizasyonlar için bu şehrin yerel markaları ve dinamiklerinin önünün açılmasını sağlaması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.