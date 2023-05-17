Çakır'dan seçim değerlendirmesi

14 Mayıs'ta yapılan seçimlere Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum Milletvekili adayı olarak giren Mehmet Musa Çakır, sonuçlara ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Çakır, “14 Mayıs seçimleri, hiçbir gücün millet iradesinin üzerinde olamayacağını bir kez daha gösterdi” dedi.

Seçimin Türkiye geneli sonuçlarının kötü niyetli çevrelere ve kötürüm zihniyetlere verilebilecek en güzel cevap olduğunu dile getiren Çakır, “Milletimiz iradesinin ikamet adresi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, hamdolsun Cumhur İttifakı çoğunluğuyla şekillendi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu da, yine Cumhur İttifakı adayımız olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı. Her ne kadar seçim ikinci tura kalmış olsa da, milletimizin verdiği karar netlik kazandı. Her iki seçimden de çıkan sonucu okuyup analiz etmek gerekirse; milletimiz ‘biz ne dersek, o olur' dedi” ifadelerini kullandı.

“Milletimiz doğrudan şaşmaz”

Cumhur İttifakı karşısındaki Millet İttifakı'nın son bir yıl ve özellikle de son birkaç ay içerisinde ortaya koyduğu tutumun, bu ittifaktakilerin millet ve devlet diye bir kaygılarının olmadığını gözler önüne serdiğini ifade eden Çakır, “Milletimiz de onlara gereken dersi ve cevabı birlikte verdi” dedi.

Herkesin Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında olduğunu belirten Mehmet Musa Çakır, “Ama şunu unutuyorlar, Türkiye öyle kolay bir lokma değildir. Türk milleti öyle ayak oyunlarıyla, plan ve projeyle ve taşeron hainlerle istikamet alacak bir millet değildir. Bu millet tarih boyunca hakkın ve doğruluğun, vicdanın, düzen, nizam ve intizamın yanında olmuştur. Düzen de bellidir, nizam da bellidir. Hangi yola başvururlarsa başvursunlar, necip milletimiz doğrudan şaşmayacak, hedefinden sapmayacaktır. 28 Mayıs seçimleri ise, bunun yeniden ve bir kez daha tescili olacaktır” diye konuştu.