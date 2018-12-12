Çaldıkları hayvanları satmaya çalışınca yakalandılar

Erzurum'da çaldıkları hayvanları Bitlis'te satarken jandarma ekiplerince yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaşanan hayvan hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri Bitlis ili Güroymak ilçesinde A.Y. ve E.B. isimli şahıslar, E.S. ve İ.A. isimli şahıslara çalıntı hayvanları satmaya çalıştıkları esnasında suçüstü yakaladı.

E.B. ve E.S. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.