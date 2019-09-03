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Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden işbirliği protokolü

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile QNB Finansbank Erzurum Çağrı Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Protokol gereği Erzurum Çağrı Merkezi'nde iş başı eğitim programı uygulanacak ve 17 kişi bu eğitimden yararlanacak.


Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, son dönemde Erzurum'da istihdam konusunda iletişim sektörünün büyük pay sahibi olduğunu, Erzurum'da ki gençlere yeni bir iş fırsatı doğduğunu belirterek, İş Başı Eğitim Programı süresince günlük ödeme ve sağlık sigorta primlerinin İŞKUR tarafından karşılanacağını, programın sonunda istihdamın ise QNB Finansbank Erzurum Çağrı Merkezi tarafından sağlanacağını söyledi.


QNB Finansbank Erzurum Çağrı Merkezi Bölüm Müdürü Devrim Dileroğlu ise İŞKUR projelerinde yer almanın istihdam anlamında kendileri için çok faydalı olduğunu belirtti.

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