Çamur yağdı, araç şoförleri oto yıkamalarda sıra oluşturdu

Erzurum'da çamur yağması sonucu araba sahipleri oto yıkamalarda sıra oluşturdu.

Kent genelinde çamur yağması sonucu araçlar toza büründü. Araç şoförleri ise oto yıkamaların önlerinde sıralar oluşturdu. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece ve yarın (Cumartesi) bölgemiz geneli (Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt) yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” şeklinde uyarıda bulundu.