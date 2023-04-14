Erzurum’da bıçakla annesini öldürüp babasını yaralayan cani evlat adliyeye sevk edildi.
Erzurum'da bıçakla annesini öldürüp babasını yaralayan cani evlat adliyeye sevk edildi.
Dün Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Ahmet Yavuz Köşebent (25), annesi Serpil Köşebent'i (58) bıçakla boğazından yaralayarak öldürmüş, babası Nevzat Köşebent'i (62) de ağır şekilde yaralamıştı.
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Yavuz Köşebent, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Polis, olayın ardından evde yaptığı incelemelerde Ahmet Yavuz Köşebent'e ait bilgisayar ve telefon kayıtlarını incelemeye aldı.