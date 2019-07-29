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Çarpışan iki tır paramparça oldu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde bir tırın diğer tıra arkadan çarpması sonucunda meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir tırın diğer tıra arkadan çarpması sonucunda meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrasında iki tır adeta paramparça oldu.


Edinilen bilgilere göre saat 01.30 civarlarında meydana gelen kazada Erzincan-Erzurum istikametinde seyir halindeki 2 tır, Hacıhamza Mahallesi Tepebaşı mevkisinde çarpıştı. 65 BA 837 plakalı tırın sürücüsü S.A. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yine aynı istikamette seyir halinde bulunan 63 LY 738 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 65 BA 837 plakalı tır adeta paramparça olurken 63 LY 738 plakalı tır ise yan yattı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren S.A., sıkıştığı tırın içerisinde sabah saatlerinde ancak çıkartılabildi.


Hafif şekilde yaralanan diğer sürücü A.E. ise tedbir amaçlı Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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