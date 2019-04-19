Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'dan Berat Kandili mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Berat Kandili dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yaşar mesajında, İslam alemi için mukaddes kabul edilen zaman dilimlerinden birisinin de Berat Kandili olduğunu hatırlatarak, “Bu gece Yüce Allah'tan dileme, talepte bulunma, bağışlanma ve kurtuluşa ermek için çok büyük bir fırsat. Allah, bizleri bu gecenin feyzinden ve bereketinden nasiplenenlerden eylesin” ifadelerini kullandı. Berat Kandili'nin aynı zamanda Ramazan ayının da habercisi olduğunu belirten Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “Böylesine bereketli zaman dilimlerini bir kez daha idrak ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Ramazan ayına da hep birlikte kavuşur, kulluğumuzu gözden geçirir ve iç muhasebe yapma fırsatını buluruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Çatlı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu kandil, birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin, huzur ve barışımızın daim olmasına vesile olsun” diye konuştu.