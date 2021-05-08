Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'dan Kadir Gecesi mesajı

Belediye Başkanı Melik Yaşar, tüm İslam aleminin ve Çatlı hemşehrilerinin mübarek Kadir Gecesi'ni kutlayarak, Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni etti.

Başkan Yaşar mesajında şu ifadelere yer verdi: “İbadetle geçirdiğimiz rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın sonuna yaklaşırken, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bin aydan hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ni idrak etmenin huzurunu yaşamaktayız. Tutulan oruçlarla, yapılan ibadet ve yardımlarla idrak ettiğimiz bu mübarek ay, Kadir Gecesi ile manevi zirveye ulaşmaktadır. Ramazan ayı rahmet, bereket, yardımlaşma ve dayanışmanın yükseldiği bir ay. Bu mübarek ayda hayırlarımızı arttıralım, ihtiyaç sahiplerimizi düşünelim. Toplumsal dayanışmamızı güçlendirelim. Bu mübarek gecede sevdiklerimiz, vatan ve milletimizin selameti için dua edelim. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede özellikle dünyada ve ülkemizde görülen birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine vesile olan pandemi olarak ilan edilen Koronavirüsün bir an önce bitmesi için de bol bol dua edip, Rabbimize sığınacağız. İnşallah bu mübarek gecede edilen dualar coğrafyamıza barış, sağlık ve huzur getirir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi'nin başta değerli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.”