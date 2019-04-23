Çat Belediye Başkanı Yaşar'dan 23 Nisan mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, TBMM'nin kuruluşunun 99'uncu yıldönümü ve 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yaşar, “23 Nisan, ulusal egemenliğimizin ve milli irademizin teminatıdır. 23 Nisan aynı zamanda geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için çok özel bir bayramdır” dedi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 99 yıl önce verilen milli mücadelenin, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bağımsızlığa açılan bir kapıya dönüştüğünü belirterek, “23 Nisan, egemenliğimiz, hâkimiyetimiz ve millet iradesinin üstünlüğünü sembolize eder. Bu bakımdan 23 Nisan 1920'de belirlenen ilke ve esaslar doğrultusunda bağımsızlığımızı koruma ve halkın egemenliğini üstün tutma adına elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bu günün çocuklarımız için bir bayram niteliği taşıyor olmasının sebebi ise, yarınlarımızı çocuklarımızın inşa edecek olması sebebiyle onlara verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.