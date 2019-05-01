Çat Belediye Başkanı Yaşar'dan çalışanlara 1 Mayıs müjdesi

Erzurum'un Çat ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Melik Yaşar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne damgasını vuran isim oldu. Başkan Yaşar, Çat'ın CHP'li eski Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç dönemine ait bütün işçi borçlarını tek kalemde ödeyeceklerini açıkladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Erzurum'un Çat ilçesinde ise, 1 Mayıs çok daha büyük bir anlam kazandı. Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışanlarına verdiği müjdeyle adeta iki bayramı bir arada yaşattı.

Başkan Yaşar, “Çalışanlarımızın belediyeden alacaklarının tamamını bir kalemde ve bu ay içerisinde ödeyeceğiz” dedi.

Çat Belediyesi'nin eski Başkanı CHP'li Arif Hikmet Kılıç dönemine ait olan borçların ödenmesiyle birlikte hem kurumu, hem de çalışanları rahatlatacaklarını kaydeden Başkan Melik Yaşar, borç yüklerinden kurtulmuş bir kurumun hareket kabiliyetinin artacağını belirterek, “Çat'a hizmet yolunda gerisi çorap söküğü gibi gelecek” dedi.

Öte yandan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ın verdiği müjdeyle adeta bayram eden belediye çalışanları ise, “1 Mayıs'ta aldığımız en güzel haber bu oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dediler.