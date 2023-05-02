Çat, Hınıs Sanayi Sitesinde işçilerle bir araya geldi

Hedeflerinin vatandaşın maddi ve manevi refah seviyesine ulaşılmasını sağlamak olduğunu dile getiren Çat, “Biz Milli Görüşüz, biz 54. Hükümet ruhunun temsilcisiyiz” dedi.

Aday tanıtım çalışmaları kapsamında gittiği Hınıs ilçesinde sanayi esnafı ile bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Erzurum Milletvekili Adayı Sadık Çat, gündemine emekçi işçilerin haklarını aldı.

Yeşil Sol Parti adı ile seçimlere girecek olan HDP'nin yüksek oy oranına sahip olduğu ilçede, toplumsal huzur ve barış ortamını tam manasıyla tesis edeceklerini anlatan Çat, “Milletimizin; birlik, beraberlik ve kardeşliğini güçlendireceğiz, toplumsal huzur ve barış ortamını tam manasıyla tesis edeceğiz. Partimizin maddi kalkınma bakımından ana hedefi; ülkemizi uluslararası alanda en güçlü, müreffeh ve gelişmiş bir seviyeye çıkartarak, 'Yeniden Büyük Türkiye' idealine ulaşmaktır” dedi.

İşçi Bayramında sanayi işçileriyle hasbihal eden Çat, “Maddi kalkınmamızı sağlamak için; anayasamızda belirtildiği gibi, istisnasız her vatandaşımız için insanlık onuruna yaraşır bir yaşam kalitesinin hayata geçirilmesini sağlayacağız, bireysel ve sosyal refahı temin edeceğiz. Çünkü biz Milli Görüşüz, biz 54. Hükümet ruhunun temsilcisiyiz. Biz adil düzenin temsilciyiz. Geçmişte Milli Görüş olarak nasıl yaptıysak yeni dönemde geleceğiz ve yine biz yapacağız. Erbakan Hocamızın tabiriyle tarihin en şerefli millet olan bu aziz milleti, açlık ve yoksulluk sınırının altından biz kurtaracağız. Hocamızın yarım kalan projelerini bizler tamamlayacağız inşallah " ifadelerini kullandı.