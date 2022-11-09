Çat yeniden MKYK üyesi seçildi

Genel Başkan Dr.Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanlığına bir kez daha seçildiği kongrede Erzurum'dan İl Sorumlusu Sadık Çat bir kez daha MKYK üyesi oldu.

Hafta sonu Başkent Ankara'da on binler Yeniden Defah Partisinin Büyük kongresinde buluştu. Türkiye'nin 81 İl'inden ve ilçelerinden teşkiulat mensuplarının akın ettiği Genel kurul Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Adnan Bozan Başkanlığındaki Erzurum teşkilatı da 10 otobüs ile Başkent'e çıkarma yaptı. İlginin çok büyük olduğu Yeniden Refah Partisinin 2. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, 1225 delegenin tamamının oyunu alarak, yeniden genel başkanlığa getirildi.

Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'ın konuşmasının ardından seçimler gerçekleştirilirken, Erzurum İl Başkanı Adnan Bozan genel kurul'da Divan katip üyeliğinde yer aldı. Partinin kuruluşu olan 2018 yılından beri Genel Merkez'de görev yapan MKYK üyesi ve Erzurum sorumlusu Sadık Çat ise yeniden Merkez Karar Yürükte Kurulu üyeliği görevine seçildi.

Genel Merkez'de yeniden görev yapacak olan Sadık Çat, "Tüm Türkiye gördü ki Milli görüş yeniden ve daha da güçlenerek geliyor. Genel başkanımız ve teşkilatlarımız ile Refahlı günlere adım adım ilerliyoruz. Binlerce insanın sevgi selini herkes gördü. Yeniden Refah Partisinin iktidarı çok yakındır." dedi.