Çatı yangını korkuttu

Erzurum'un Köprüköy İlçesinde çatıdaki sobanın alev alması sonucu faciadan dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, köyde çoban ve ailesinin kullandığı evin çatı bölümünde yakılan soba bir anda çatının yanmasına neden oldu. Mahalle sakinlerinin söndürmeye çalıştığı yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında çatıda hasar oluşurken mahallede kısa süreli panik yaşandı.