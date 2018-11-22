Çatıda asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde ayağına dolaşan ip nedeniyle çatıda asılı kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Hınıs'ta bir apartmanın çatısında güvercin ayağında taşıdığı ipin dolaşması üzerine asılı kaldı. Güvercinin asılı kaldığını fark edene vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme merdivenini uzatarak asılı kalan güvercini kurtardı. Kurtarılan güvercinin bırakılması ile birlikte uçarak gözden kaybolması bir oldu.