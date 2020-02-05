Çatıda ölümüne kar temizliği

Erzurum'da bellerine bağladıkları iple yüksek binaların çatılarındaki karları temizleyen kişiler ölüme meydan okuyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Kayakyolu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında iki kişi biriken kar kütlelerinin araçlar ve vatandaşların üzerine düşmemesi için ellerindeki küreklerle temizlik yapıyor.

Temizlik sırasında çatının köşesine kadar gelen işçiler yürekleri ağızlara getirdi.