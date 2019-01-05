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Çatıdan düşen kar 2 otomobili hurdaya çevirdi

Erzurum’da bir iş merkezinin çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki 2 otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Erzurum'da bir iş merkezinin çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki 2 otomobili kullanılamaz hale getirdi.


Hafta başında yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte, kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kar yağışı sonrası Erzurum'da, gün içinde etkili olan hava sıcaklığı ile karlar erimeye başladı.


Erzurum Mumcu Caddesi'nde meydana gelen olayda, 4 katlı binadan sarkan kar kütleleri park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Araçlar hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen araç sahipleri büyük şaşkınlık yaşadı.


Haber verilen araç sahibi vatandaş, “Çatıdan karların düşmesi üzerine ağır hasar oldu. Her yıl bu tür kazalar oluyor. Önlem alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.


Olaya tanık olan Uğur Gökhan Bozo ise “Çatı üzerinde biriken karlar biranda arabaların üzerine düştü, hava sıcak olduğundan dolayı. Çatı altlarında park edildiklerinden dolayı tavanlarında, camlarında hasar meydana geldi. Canımıza gelmediği için mutluyuz ama en azından önlem alınması gerekiyor bu konuda” dedi.

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