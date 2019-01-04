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Çatılardaki buz sarkıtlarını temizlediler

Erzurum’un Oltu ilçesinde çatılardan uzanan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çatılardan uzanan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.


Oltu ilçesinde çatılardan uzanan boyları 1 buçuk metreyi bulan buz sarkıtları tehlike oluşturmaya başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri merdivenli araçlara çıkarak demir çubukla binaların çatılarındaki buz sarkıtlarını temizledi. Yoğun mesai harcayan itfaiye ekipleri büyük bir tehlikeyi ortadan kaldırdı.

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