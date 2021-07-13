İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatıya çıkan şahsı polis son anda yakaladı

Erzurum’da sanayi sitesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen şahıs çatıya çıkarak intihara teşebbüs etti.

Erzurum'da sanayi sitesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen şahıs çatıya çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahıs son anda polisler tarafından tutularak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde oto sanayi sitesinin bulunduğu sanayi bölgesinde bir plazanın çatısına çıkan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen M.T. isimli şahıs yarı çıplak şekilde polise zor anlar yaşattı. Polis çatıda şahsı son anda tutarak aşağıya indirdi. M.T. daha sonra hastaneye götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.