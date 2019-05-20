Çat'ta iftar programı büyük ilgi gördü

Çat Belediyesi'nin Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa organize ettiği iftar programı büyük ilgi gördü.

Gençlik spor ilçe müdürlüğü spor salonunda düzenlenen iftar yemeğine ev sahibi olarak, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar hazır bulunurken, programa Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozer, Savcı Gürkan Özkaynak ve Hakim Ahmet Sait Büyükçapar da katıldı.

İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra meclis üyeleri ve encümenlerin de renk kattığı iftar yemeğinde, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve Yardımcısı Mazhar Özdemir konuklarla özel olarak ilgilendi.

Çat Belediye Başkanı Yaşar, iftar programlarını ilçede bir gelenek haline getireceklerini belirterek, “Programımıza teşrif eden herkese teşekkür ediyoruz” dedi.