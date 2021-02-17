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Çat'ta kar'a geçit yok

Erzurum’da etkili olan kar yağışı, Çat ilçesinde de günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, Çat ilçesinde de günlük yaşamı olumsuz etkiledi.


Çat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bir yandan kar yağışı devam ederken diğer yandan da aralıksız temizleme çalışmaları yapıyor. Çalışmalar gece-gündüz sürmekte ve vardiya sistemiyle çalışan ekiplerimiz özverili çalışıyor.


Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar; Çat ilçesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin olarak bilgiler verdi. Başkan Yaşar; Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışının Çat ilçesini de etkisi altına aldığını belirterek, Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz "İlçemiz genelinde vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışması yapıyoruz. Kar yağışının geceden bu yana belli aralıklarla devam etmesine rağmen gece saatlerinde yol açma çalışmalarına başlayan ekipler, zorlu coğrafya, tipi ve fırtınaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyemize bağlı tüm saha ekipleri, “Halka Hizmet Hakk'a Hizmet” anlayışıyla karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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