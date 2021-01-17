Çat'ta lavanta üretimi için protokol imzalandı

Erzurum'un Çat ilçesinde, tıbbi ve aromatik bir bitki olan lavanta üretilecek. DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin 2020 yılı Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Çat Belediyesi tarafından hazırlanan proje DAP BKİ tarafından desteklenecek. Proje ile Çat ilçesinde kıraç ve tarıma elverişli olmayan toprakların lavanta bahçesine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Çat ilçesinde, havza bazlı üretimle, tıbbi ve aromatik bitki olan lavanta yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen protokolü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Çat Kaymakamı Mustafa Karali ile Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar imzaladı. Protokol imza töreninde konuşan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, kozmetik ve parfüm sektöründe yaygın olarak kullanılan ve büyük getirisi olan lavanta üretim projesinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çat Kaymakamı Mustafa Karali ise, “Lavanta ilçemizde çok bilinmeyen bir tür. Belli bir zaman sonra bunun ekonomik bir getirisi olacak. Farkındalık oluşturacak bu projeye desteklerinden dolayı DAP İdaremize teşekkür ediyorum” dedi.

Lavanta üretimini Çat ilçesinde yaygınlaştırmak için proje hazırladıklarını ifade eden Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, kıraç arazi de bile yetişen lavanta bitkisi üretmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Başkan Yaşar, “Uzun süreden beri bu konuda araştırmalar yaptık ve yeni şeyler yapılmasının uğraşısı içerisindeydik. Projemize, DAP İdaresi'nden de destek sağladık. İnşallah hasadını da birlikte yapacağız. Geçim kaynağı olacak ve ilçemize değer katacak projeden dolayı mutluyum” dedi.

Sermaye transferine ilişkin protokolle, bina yapımı ve çapa, dikim ile biçim makinaları desteği DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sağlanacak.