Çat'ta okul servisleri denetlendi

Erzurum'un Çat ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcıyla birlikte Çat İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahalarındaki okul servislerinde denetim yaptı.

Okul servislerini durduran Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencileri ve şoförleri trafik kurallarına uymaları ve özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Ekipler, araçlardaki emniyet kemeri ve cam mekanizmalarının çalışıp çalışmadığını da kontrol etti. Servislerin öğrenci taşımak için standartlara uygun olup olmadığına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, şoförlerin zorunlu belgeleri, emniyet kemeri, okul taşıtı levhaları, araç periyodik bakımları, iç, dış ve ışık donanımları, koltuk sayıları, yangın tüpü, ilk yardım çantaları, yetki belgeleri uygunluk ve yeterlilik konusunda kontrolleri yapıldı.

Kırsal mahallelerden taşımalı sistemle gelen öğrenci servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimler sırasında öğrencilere de trafikle ilgili bilgi verildi. Emniyet kemerinin önemine dikkat çeken jandarma ekipleri, öğrenciler, ayrıca araç hareket halindeyken ayağa kalkmamaları ve şoförü meşgul etmemeleri konusunda da bilgilendirildi.