Çat'ta “Yaya Güvenliği Nöbeti” etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesinin ardından, Şubat ayında gerçekleştirilen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliğinin devamı olarak yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Erzurum'un Çat İlçesinde "Yaya Güvenliği Nöbeti" farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Çat İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozer, Çat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut, Emniyet Trafik, Jandarma Trafik ekipleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında hazırlanan el broşürleri araç sürücülerine verilerek, yayalara karşı daha duyarlı olmaları yönünde uyarılarda bulundular.

Çat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut; can kayıplarını önlemek amacıyla başlatılan bu uygulamanın, toplumsal yaşamın olmazsa olmaz kuralları arasında yerini almasını temenni ederek, “Trafik kültürü olan toplumlar daha bilinçli olduğu gibi trafik kazaları da yok denecek kadar azdır. Trafik kuralı tanımamazlık nedeniyle bir çok insanımız trafik kazalarında sakatlanıyor ya da hayatını kaybediyor. İşte bunun önüne geçmek için de trafik kültürünü oluşturmak herkesin görevidir” dedi.