Çat'tan CHP'li Kaya'ya tepki

Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Sadık Çat'tan CHP'li Kaya'ya çok sert tepki.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın bazı STK'ları hedef alan konuşmasını "Hadsizlik" olarak değerlendiren Sadık Çat, "İftiracılar yine iş başına geçmiş ama Millet bunların ne olduğunu çok iyi biliyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; TBMM Genel Kurulu'nda vakıf ve dernekleri hedef aldı. Yıldırım Kaya; aralarında Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve bazı sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu vakıf ve derneklerin isminin yazılı olduğu dövizi göstererek, "Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor" iddiasında bulundu.

CHP'li Kaya'nın bu konuşmasın ardından Gerek STK temsilcilerinden ve gerekse siyaset kanadından tepkilerde ardın ardına gelmeye başladı. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Sadık Çat, CHP'li Yıldırım Kaya'nın bu konuşmasını "Hadsizlik" olarak değerlendirdi. Çat, açıklamasında, "İnsanlara hizmet noktasında yıllardır çaba gösteren bu sivil toplum kuruluşlarımıza yapılan yakıştırma ve ortaya atılan iftiraları şiddetle kınıyoruz. CHP'li vekil haddini aşarak böyle bir konuşma yapmış ve kendi zihniyetlerini bir kez daha ortaya koymuşlardır. Bu tür iftiraları daha öncede yaptılar ama Milletimiz bunların bu iftiralarına asla prim vermedi. Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını Meclis kürsüsünden itham eden, inancından geçmişinden, tarihinden, örfünden habersiz, hadsiz açıklamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Gerek Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ve gerekse Yeniden Refah Partisi olarak 28 şubat zihniyetini hatırlatan bu çirkin yaklaşımı telin ediyoruz. Yapılan bu iftiraların hukuk nezdinde takipçisi olacağız" dedi.