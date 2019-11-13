Çaydanlığı üzerine döken çocuk feci şekilde yandı

Erzurum'da 25 gün önce meydana gelen olayda bir çocuk dolabın üzerine bırakılan kaynar su dolu çaydanlığı üzerine dökerek vücudunun çeşitli yerlerinde feci şekilde yandı.

Erzurum'un Tekman İlçesine bağlı Kanlıca Mahallesinde yaşayan Cahide Karakaya çaydanlık içerisinde kaynattığı suyu ocağın yanında ki dolabın üzerine bıraktı. Karakaya'nın 5 çocuğundan en küçüğü olan 1.5 yaşında ki Muhammed Ali ise dolabın üzerinde ki örtüyü çekince çaydanlık içerisinde ki kaynar su, yüzüne ve göğüs bölgesine döküldü. Çocuğunun çığlıkları üzerine mutfağa gelen anne Karakaya küçük Muhammed'i soğuk suyun altına tuttuktan sonra komşusunun arabasıyla Tekman Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından minik Muhammed Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ( BEAH) kaldırıldı. Yanık Merkezinde yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun yüzünde, sağ kolunda, kulağında ve göğüs bölgesinde 2. ve 3. derece yanık olduğu tespit edildi. 25 gündür Yanık Merkezinde tedavisi devam eden Muhammed'in göğüs bölgesinde iyileşmeyen yarasından dolayı ameliyata alınacağı öğrenildi.

Anne Cahide Karakaya ise, küçük çocuğun iyileşmeyen yaralarından dolayı ameliyat olacağını ifade ederek “ Demlediğim çayı ocağın yanında ki dolabın üzerine bıraktım. Daha sonra çocuk çaydanlığın üzerinde ki örtüyü çekmiş galiba bir baktım ki demlik üzerine devrilmiş. Sonra çocuğumu soğuk suya tuttum. Akabinde komşunun aracı ile Tekman Devlet Hastanesine kaldırdık. Oradan da bizi buraya sevk ettiler. Geldiğimizde yüzü, kulağı ve göğsü yanmıştı. Şu anda yaraları iyileşti ama göğsünün sağ tarafında iyileşmeyen bir yarası var onun içinde ameliyat edecekler” dedi.

Hafta içi göğsünden ameliyat olacak olan küçük Muhammed Ali Karakaya iyileşeceği günü bekliyor.