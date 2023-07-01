İhlas Haber Ajansı

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Çaykur Rizespor'da yeni sezon mesaisi başladı

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Başarılı bir sezonun ardından tekrardan Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Mobilizasyon ve core çalışmalarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise tempo ve ayarlamalı koşu çalışmaları gerçekleştirildi.


Çaykur Rizespor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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