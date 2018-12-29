Çelebi; “Çözülmezse 2018 yılı bu ayıpla anılır”

Çelebi, “Çalışma Bakanı ve Ulaştırma Bakanı yapılan haksız, hukuksuz, antidemokratik uygulamayı yıl bitmeden çözmelidir.” dedi.

Yaptıkları sendikal eylemden dolayı önce 3 ay açığa alınan daha sonra göreve iade edildikleri gün Yüksekova, Şırnak ve Ağrı havalimanlarına tayin edilen Ulaştırma ve Havacılık Kamu Çalışanları Sendikasının Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan haksızlığı kınadıklarını belirten Çelebi, başta Anayasaya ve 4688 Sayılı Sendikalar Kanununa olmak üzere hem Ulusal hem de Uluslararası kanunların çiğnenerek yapılan atamaların ivedilikle durdurulması ve keyfi davranan bürokratların cezalandırılmasının Çalışma ve Ulaştırma Bakanlarının boynunun borcu olduğunu söyledi.

Çelebi, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2023, 2053 hedeflerine kılla, tüyle uğraşan; 80 darbesinin zihniyetiyle çalışan bürokratlarla ulaşılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Çelebi açıklamasında, “Yapılan uygulama Ülkemizde yeni yeni yerleşen insan hak ve özgürlükleri kapsamında yapılan ve yasak olup olmadığı bile belli olmayan bir konuda tamamen keyfi uygulamalarla önce üç ay açığa alınarak sonra yurdun en ücra köşelerine sürgün olarak gönderilmesi Yeni Türkiye'ye yakışmamaktadır. Birkaç bürokratın orantısız cezalarla sendikal eylemleri, insan hak ve özgürlüklerin, Anayasal hakkın kullanılmasının engellenmesinden daha vahimi bıyık yüzünden yurdun dört bir yanına sürülen sendikacılara başta yetkili sendika olmak üzere diğer memur sendikalarının sessiz kalmasıdır” diye konuştu.