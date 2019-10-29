Çelebi: “Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti”

yılında Milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutlayan Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, “Cumhuriyet bizim milli birlik ve beraberliğimizin ete kemiğe bürünmüş halidir” Dedi.

Çelebi, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Milletçe birlik ve beraberliğimize, demokrasimize, barışımıza ve kardeşliğimize sahip çıkmalı; cumhuriyetin değerlerini her türlü siyasi tartışmaların üzerinde tutarak ülkemizi çağdaş dünya devletleri içinde hak ettiği saygın konuma yükseltilmelidir.

Şairin de dediği gibi “ Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum.”