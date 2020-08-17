Çelebi: “Yüz yüze eğitim önemli, ancak sağlık durumu gözardı edilmemeli”

Vakaların artması ile birlikte Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Eğitim-öğretimin 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlaması 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçilmesinin önemli olduğunu, bu süreç zarfında mutlaka gerekli önlemler alınmasını ve vaka olmayan illerde yüz yüze eğitime başlanması gerektiğini söyleyen Çelebi açıklamasında, “Eğitimin temeli, ruhu yüz yüze eğitimdir” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarına katıldıklarını, eğitimde öğretmenin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını belirten Çelebi, açıklamasında şunları kaydetti;

“Yüz yüze eğitime geçilmesi için mutlaka gerekli tedbirler alınmalıdır. Yüz yüze eğitime geçen diğer ülkelerdeki örneklerde göz önüne alınarak 21 Eylül'de tekrar gözden geçirilmelidir. Mesleki eğitim çalışmaları uzaktan yapılmalı, temas azaltılmalı Öğretmenler sene başı seminer çalışmalarına sene sonu çalışmalarında olduğu gibi bulundukları illlerde uzaktan katılmalı, vakaların arttığı bu günlerde binlerce öğretmenin birbirleriyle temasına izin verilmemelidir. Mutlaka seminer süresince öğretmenlerimize uzaktan eğitim ve bilişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili eğitimler devam ettirilmelidir. Gerekirse öğrencilerin servis kullanmadan en yakın okulda eğitim almaları için geçici düzenlemelere gidilmelidir. Anne ve babanın çalışmasından dolayı bakıma muhtaç çocukların anaokulu, kreş ve anasınıfları yerine velilerine kolaylık sağlanarak evlerinde kalması sağlanmalıdır.

Okullarda İdareciler İle Veliler Karşı Karşıya Getirilmemeli

Okullarımızda yeterli bütçe olmamasından dolayı sık sık velilerimizden okulun ihtiyaçlarının giderilmesi için bağış istenmektedir. Pandemi nedeniyle geliri azalan veya işsiz kalan velilerimiz ile okullarımızın yöneticileri karşı karşıya getirilmemeli, okullarımızın tüm ihtiyaçları Bakanlığımız tarafından karşılanmalıdır. Temizlik ve güvenlik giderleri artacak okullarımızda özellikle İŞKUR tarafından karşılanan personel ihtiyacı okullar açılmadan giderilmelidir.

Farklı yüz yüze eğitim-öğretim çalışmaları için düzenlemeler şimdiden yapılmalı

Uygulamaya geçirilmesi düşünülen farklı yüz yüze eğitim çalışmaları için yasal düzenlemeler şimdiden yapılmalı, belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Açıklanan yüz yüze eğitim çalışmaları için öğretmen eksiklikleri mutlaka giderilmeli, yüz yüze eğitim çalışmaları başladığı gün sınıflarımızın öğretmensiz kalmaması için gerekli önlemler şimdiden alınmalıdır. Branşı gereği yüz yüze eğitim veremeyecek öğretmenlerimizin durumu netleştirilmeli, mağduriyetler yaşanmamalıdır.

Bakanlığımızın Uzaktan Eğitim Çalışmaları Başarılı

Yıllardır eğitim şuralarında, bilimsel toplantılarda tartışılan “tuğla okuldan tıkla okula” uzaktan eğitimde Bakanlık hem pandemi hem de yaz aylarında özverili bir çalışma ile başarılı bir performans sergilemiştir. Canlı derslere erişim ve katılım sayıları ile eksiklikleri de mutlaka giderilmelidir.

Üniversite Öğrencilerinin Yurt Çilesi Katlanacak

Salgın nedeniyle üniversite öğrencilerinin çileye dönüşen barınma sorunları Kredi Yurtlar Kurumunun salgın nedeniyle yurt kontenjanlarında azaltmaya gitmesinden dolayı, yüz yüze eğitimler başladığı zaman katlanacaktır. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için mutlaka yeni yurtların açılması sağlanmalıdır. Sonuç olarak; uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini alması mümkün değildir. Ancak sağlık açısından sıkıntı yaşadığımız bugünlerde yardımcı ve eksikleri tamamlayıcı bir eğitim imkanı olarak fayda sağlayacaktır.”