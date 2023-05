Çelik: Aile ve Gençlik Bankası kurulacak

Ayşe Deniz Çelik, Narman ve Oltu ilçelerine çıkarma yaptı. Narman İlçesi'nde, Cami-i Kebir ve Cami-i Sağır mahallelerini gezen Çelik, ardından ev toplantıları düzenledi. Taziye ziyaretlerinde bulunan Çelik, ardından Oltu İlçesi'ne geçerek hane ziyaretleri ve çat kapı ziyaretleri yaptı.

Depremzede ailelerine, Aile ve Gençlik Bankaları kurulacağı müjdesini veren Çelik, “Prim giderlerinin üçte birini bedelsiz karşılayarak ev hanımlarımızı emekli edeceğiz. Gençlerimize eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evlenmeye her alanda destek vereceğiz. Her evden en az bir kişinin istihdamda olmasını temin edeceğiz. Gelir Tamamlayıcı Aile Desteği Sistemi'yle hanelerimizin tamamına belli bir seviyenin üzerinde para girmesini sağlayacağız. Hâlihazırdaki sosyal yardım ödemelerini bu çerçevede yeniden düzenleyeceğiz. Her şey bir yana, eser ve hizmet siyasetinde kimse bizim elimize su dökemez. 14 Mayıs'tan sonra da inşallah kendimizle yarışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.