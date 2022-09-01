Cellat, ETB'ye aday

Kendisini destekleyen isimlerle basın toplantısı düzenleyen Cellat, sorunların çözümü için aday olduğunu ifade etti.

Adaylığını açıkladığı basın toplantısında ETB ve Erzurum'un sorunlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Cellat, “Ticaret Borsamızda 13 meslek gurubu var. Ve bu mesleklerde faaliyet gösteren üyelerimizin birikmiş, çözüm bekleyen sorunları var. Ben geçen dönem de aday olmuştum. Mevcut Başkan Hakan Oral ve Biz o dönem üyelerimize bir vaatte bulunduk. Biz vergi dairesi değiliz, seçilmemiz halinde esnafın defterlerini almayacağız dedik. Ancak başkan koltuğa oturur oturmaz bu vaadini unuttu. Esnaflarımızın defterlerini almaya devam etti. Öte yandan Borsaya aidat borcu olan esnafımıza icralar gönderiliyor. Mecliste bunun da yanlış olduğunu söyledim. Gerekirse Borsa olarak biz esnafımıza tahsildar çıkaralım, esnafı icraya vermek doğru değil diye mecliste itiraz ettim. Ancak bizim bu talebimiz karşılık görmedi. Seçilmemiz halinde buradan bir kez daha söylüyorum, esnafın defterlerini almayacağız. Hiçbir esnafımıza icra göndermeyeceğiz" dedi.

Konuşmasında ETB'nin yürütücülüğünü yaptığı 'Soğuk Zincir Süt Toplama projesine' de değinen Cellat, şunları söyledi:

"İyi niyetle yola çıktılar, ancak vahşi bir rekabet başlattılar. Erzurum ovasında yakın bölgelerdeki sütü, zaten şehirde faaliyet gösteren mandıralarımız topluyordu. Borsa onlara rakip oldu. Ancak Karayazı'nın köylerinde, Şenkaya'nın köylerinde, İspir'in köylerinde sütler ziyan oluyor. Ticaret Borsası süt toplanmayan bölgelerde bu işi yürütmeli. Erzurum'da Mandıracılık yapan esnafı mağdur etmeden toplanan sütler, satılmalı. Bakın Erzurum'da faaliyet gösteren birçok mandıra, şehir dışından süt alıyor. Biz bu projeyi doğru bir biçimde yöneterek, hem köylünün hem esnafın kazanmasını sağlayacağız. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki projelerimiz arasında bir süt tozu üretim tesisi düşünüyoruz. Doğru bir biçimde işletilecek Soğuk Zincir Süt Toplama projesine entegre olarak açacağımız tesisle, atıl kalan sütlerden süt tozu üretmeyi amaçlıyoruz. Bu gün Borsa bu projeden yıllık ortama 500 bin TL zarar ediyor."