Cem Uçan'dan öğrencilere ‘Kürşad' müjdesi

Kar Film Festivali devam ediyor.

Festivalin 3.gününde Filinta ve Diriliş projeleriyle adını duyuran Cem Uçan ve Deliler filminde oynadığı Batın Deniz Uçan, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Kar Film Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerin 3.gününde Deliler filminin yapımcısı Cem Uçan ve oyuncu Batın Deniz Uçan İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Erzurum'un tarihi ve turizm açısından önemli bir merkez olduğunu ve Erzurum'a gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Cem Uçan, “Hayatımdaki en önemli şey Türkiye Cumhuriyeti'nde Müslüman olarak dünyaya gelmek. Benim kariyerimde çok tanınmak, çok popüler olmak gibi bir niyetim olmadı” diye konuştu.

Kürşad filminin müjdesini de veren Uçan ‘Kürşad için yazdığımız senaryoda aklımda isimler var. Rolü hakkıyla oynayabilecek isimlerle çalışacağız, ve Hollywoood'dan aşina olduğumuz Jack Sparrow kadroda yer alacak' dedi.

İyi hikayelerin üzerine kurgulanmış, gerçek hikayelerin kalıcı olduğunu vurgulayan Uçan ‘Tarihi ve dönem filmleri benim var olmayı istediğim işler. Osmanlı tarihini, Türk tarihini çok seviyorum ve araştırıyorum. İzlediğiniz tarihi dizilerin hemen hemen hepsinde ben oynadım. Tarihi, dizilerden ve filmlerden öğrenemezsiniz, biz size sadece araştırma ve okuma hevesi aşılamaya çalışıyoruz' şeklinde konuştu

“Vatan olmadan evlat olmaz” diyen Cem Uçan 2 evladı için canını vereceğini ama vatan için 2 değil 22 evladı olsa hepsini feda edeceğini söyledi. Oğlu Batın Uçan'ın oyunculuk konusunda Deliler filminde iyi iş çıkardığını, bundan sonra da Batın'ın ekranlarda keyifli karakterlerle çıkacağını belirtti.

Söyleşinin ardından Cem Uçan'a en iyi erkek oyuncu ödülü, Batın Deniz Uçan'a en iyi yardımcı erkek oyuncu ödül takdim edildi.