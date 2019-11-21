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Çeneye küçük dokunuşlarla gelen güzellik

Dr.

Meltem Ayran, son zamanlarda sıklıkla tercih edilen çene dolgusu operasyonunun, yüz hatlarını belirginleştirmek isteyenler için harika bir seçim olduğunu söyledi.


Medikal Estetik Uzmanı Meltem Ayran, “Çene projeksiyonu yüz estetiğinde oldukça önemlidir. Özellikle yüzde yakalamaya çalıştığımız V-Shape dediğimiz görüntüyü yakalamada elmacık kemikleri ve çene ön plana çıkar. Profilden bakıldığında çene, burun ve dudaklara göre geride kalıyorsa, yüzün diğer yapılarına göre çene formasyonu büyük ya da geniş kalıyorsa, yaşla birlikte oluşan ama genç yaşlarda da görülen çenenin yukarı doğru kıvrılması ve çene hattını daha gergin göstermek için çene dolgusu yapılabilir” dedi.


Hyaluronik asit ya da Kalsiyum Hidroksiapatit bazlı dolgularla 15-20 dakikalık bir sürede daha formda bir yüze sahip olmanın mümkün olduğunu ifade eden Ayran, “Çenesi yapısal olarak geride olan kişiler, çene protezi ameliyatı yerine dolgu uygulamasıyla çoğunlukla istedikleri görünüme kavuşurlar. İşlem sonrasında hafif kızarıklık, şişlik olabilir ve bu şikayetler 2-3 saat içinde geçer. İşlem sonrasında morluk olmaması için, birkaç gün önceden ağrı kesici gibi ilaçların alınmaması, omega3, e vitamini kullanımının kesilmesi, bir gün önceden alkol alınmaması, işlem sonrasında ağır egzersiz yapılmaması gibi önlemler alınması faydalıdır. Arnica ağızdan tablet ya da granül formunun işlemden 2-3 gün önceden alınmaya başlanması morluk olasılığını azaltır” şeklinde konuştu.

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