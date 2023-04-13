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Cengizhan Bayrak ameliyat oldu

Erzurumspor’un Bodrumspor ile oynadığı müsabakada sol diz ön çapraz bağı kopan genç futbolcu Cengizhan Bayrak, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Prof.

Erzurumspor'un Bodrumspor ile oynadığı müsabakada sol diz ön çapraz bağı kopan genç futbolcu Cengizhan Bayrak, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildi.


Erzurumspor FK Takım Doktoru Bilgehan Öztop, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulanan futbolcunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlandığını açıkladı.

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