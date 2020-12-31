İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çeşme soğuktan patladı, ortaya buzdan heykel çıktı

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle çeşme patladı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle çeşme patladı. Aşırı soğuk etkisiyle donan su buzdan heykele benzedi.


Oltu-Narman yolu üzerindeki çeşme aşırı soğuktan donarak patlayınca buzdan heykel ortaya çıktı. Dondurucu soğukların etkili olduğu Oltu'da çeşmeler patladı. Erzurum'da gece en düşük sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye düşmesiyle Oltu Çayı da dondu.


Oltulu Öner Elibol, “Havaların aniden soğuması ile birlikte Oltu Çayımız ve çeşmelerimiz donmuş durumda. Halkımızı olumsuz yönde etkiliyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.