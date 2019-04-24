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Çevik kardeşler Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndü

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Malatya’da düzenlenen yıldızlar okullar arası Minder güreşlerinde Oltulu Çevik kardeşler derece yaparak madalya ile döndüler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Malatya'da düzenlenen yıldızlar okullar arası Minder güreşlerinde Oltulu Çevik kardeşler derece yaparak madalya ile döndüler.


Oltulu Alperen Çevik 57 kiloda üçüncü olurken 68kiloda yarışan Hamza Çevik ikinci oldu. Türkiye şampiyonasında dereceye giren Çevik kardeşler Oltuluların gururu oldular.


Antrenörleri Mehmet Macit, “Çevik kardeşler çok yetenekli sporcular. Birazcık imkanları artırabilirsek seneye iki kardeşte Türkiye birinci olacağından hiç şüphem yok” dedi.


Alperen ve Hamza Çevik kardeşler ies “Biz Oltumuzu elimizden geldiğince temsil etmeye çalışıyoruz. Şampiyonluğu küçük bir farkla kaçırdık seneye nasipse şampiyon olarak Oltu'ya geleceğiz.” Dediler.

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