Cevizli Anadolu Spor Kulübü Başkanı Karakelle: “Şampiyonluğu göğüsleyeceğiz”

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Amatör Ligi 3. Grup İstanbul Kartal Cevizli Anadolu Futbol Takımı Teknik Direktör Aziz Akgün nezaretinde sürdürüyor.

Cevizli Anadolu Spor Kulübü Başkanı Zeki Karakelle, tek düşüncelerinin kurumsallaşan tesislerde başarılı futbolcu yetiştirmek olduğunu belirterek, “Öncelikle Cevizli Anadolu Spor Kulübü yönetimi olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri tesis, alt yapı ve kurumsallaşma ile ilgili kısa orta ve uzun vadeli planlar yaptık. Allah nasip ederse 29 Eylül'de başlayacak olan 2019-2020 sezonuna Cevizli Anadolu Spor Kulübü olarak 9 kategoride mücadele vereceğiz. Tek hedefimiz, ülkemize başarılı futbolcu yetiştirmek. Spor sevgisi aşısıyla özverili bir şekilde hizmet veren değerli Yönetim Kurulu yöneticilerimizle birlikte kulübümüzün alt yapısında futbolcu yetiştiren ve yarışmacı bir takım konumuna getirmek istiyoruz. İnşallah bunu da başaracak güçteyiz. Teknik Direktörümüz Aziz Akgün'ün desteğiyle A takımımızı Süper Amatör ligde şampiyon olarak önce klasman grubuna sonra da Bölgesel Amatör Lige çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Cevizli Anadolu Futbol Takımı Teknik Direktör Aziz Akgün ise, Palandöken'de hazırlık döneminin verimli geçtiğini ifade ederek, “Sabah ve akşam olmak üzere günü çift antrenman yaparak tamamlıyoruz. Lige başarılı futbol oyunumuzla galibiyet serisiyle başlamak istiyoruz” diye konuştu.