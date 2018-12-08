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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Erzurum'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapılan kentsel dönüşüm projelerini incelemek üzere Erzurum’a geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapılan kentsel dönüşüm projelerini incelemek üzere Erzurum'a geldi.


Bakan Kurum Palandöken dağında ki bir otelde Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve İlçe Belediye Başkanları ile bir araya geldi.


Toplantıda Erzurum'da yapılan kentsel dönüşüm projeleri ve çevre düzenlemeleri hakkında bilgi aldı.


Bakan kurum toplantının ardından Erzurum'da kentsel dönüşüm projeleri devam eden Kale ve çevresi kentsel dönüşümü, Kavakkapı kentsel dönüşümü, Sancak konutları kentsel dönüşümü, Mavişehir kentsel dönüşümü, Obakent kentsel dönüşümü, Kayıkonutları kentsel dönüşümü ve Mumcu kentsel dönüşümü alanlarında incelemelerde bulunacak.

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