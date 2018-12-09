Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Erzurum gezisine Üç Kümbetler damga vurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Erzurum ziyaretinde Yakutiye Belediyesinin iki muhteşem projesi büyük ilgi gördü. Bakan Kurum, Ali Korkut'tan dinlediği “Ufki Şehir Hacıcuma” projesinin Türkiye'de tek örnek olduğunu belirtti.

İki defa ihale edilen proje Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'nın katkılarıyla 2019 yılında gerçekleştirilecek. 26 adet tarihi ve sivil mimari eseri içerisinde barındıran Üç Kümbetler içinde Belediye Başkanı Ali Korkut'u sevindiren bir gelişme yaşandı. Yaklaşık yüzde 30 oranında ilerleyen projenin tamamlanması içinde Bakan Kurum'dan destek geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir günlük Erzurum gezi ve incelemelerine adeta Yakutiye Belediyesinin projeleri damga vurdu. Bakan Kurum, Üç Kümbetler ve Ufki Şehir Hacıcuma Projelerine deyim yerindeyse hayran kaldı. Kurum, iki proje için umut kapısı oldu. Ufki Şehir Hacıcuma Projesi, TOKİ ortaklığıyla gerçekleştirilecek. Üç Kümbetler Cazibe Merkezi Projesi ise Şehircilik ve Çevre Bakanlığı katkılarıyla tamamlanacak. Üç Kümbetler, 13. Yüzyıl olarak tarihlendirilen aynı noktada 4 olmak üzere 5 kümbet, 2 türbe, 2 camii, 1 çeşme, 1 hamamın yanı sıra Erzurum kültürünün en nadide örneği tarihi Erzurum konaklarını barındırıyor.

Üç Kümbetler projesini yerinde, Yakutiye Belediye Başkan Ali Korkut'dan dinleyen Bakan Murat Kurum'un, 80 dönüme yakın yeşil alanın mille bahçesi formunda, Arastanın ise bir bölümünün “Millet Kıraathanesi kapsamında yapılacağı müjdesini verdiği öğrenildi. Belediye Başkanı Ali Korkut, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, projeyi yerinde inceledi, detaylarını kendisine anlattım. Bu yaz inşallah proje hızlanacak. Çok heyecanlandım, Bakanımıza minnettarlığımı iletiyorum” dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'un, bir diğer heyecan yaratan projesi Ufki Şehir Hacıcuma'da Bakan Murat Kurum'un katkılarıyla hayat bulacak. Ali Korkut, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a anlattığı proje, ilgi ve karşılık buldu.

Projenin daha önce 2 defa ihaleye çıkarılıp, talip bulamadığını belirten Korkut, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için arzu ettiği tek kat, 2 kat ve bahçeli yapılaşmanın Türkiye'deki tek örneği olan Ufki Şehir Hacıcuma Projemiz Bakanımız Murat Kurum'un beğenisini gördü. Türkiye de tek örnek oluşu, otoparkın ev altlarında olması, eski Erzurum mahalle örneği projemizi TOKİ aracılığıyla inşallah gerçekleştireceğiz. Ticari firmaların ilgisinin yetersiz oluşu nedeniyle umudumuz azalmıştı, Bakanımız umudumuzu yeşerti. Eseri tamamlanan ressam gibi mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Bakanımıza şükranlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.