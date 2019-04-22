İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

"Çevrecilik Milliyetçiliktir" sloganıyla çevredeki çöpleri topladılar

Oltu Ülkü Ocakları "Çevrecilik Milliyetçiliktir" sloganı ile yola çıkarak Eğitim ve Kültür Vakfı Oltu Kalesi ve Selçuklu Hamamın çevresindeki çöpleri poşetlere toplayarak çöp konteynere attılar.

Oltu Ülkü Ocakları "Çevrecilik Milliyetçiliktir" sloganı ile yola çıkarak Eğitim ve Kültür Vakfı Oltu Kalesi ve Selçuklu Hamamın çevresindeki çöpleri poşetlere toplayarak çöp konteynere attılar.


Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'nin başlatmış olduğu proje kapsamında, Oltu Ülkü Ocakları Başkanlığı tarihi eserler ve doğal alanlarda geri dönüşümü doğada mümkün olmayan plastik poşet atıklarını temizleyerek önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.


Oltu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Muhammet Öztürk, “Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sinan Ateş'in talimatları doğrultusunda çevre miras değildir gelecek nesillere devredilecek bir emanettir doğrultusunda "Çevrecilik Milliyetçiliktir" sloganımızla bu temizliği başlattık. Bugün arkadaşlarımızla birlikte Oltu'da bulunan tarihi Oltu Kalesi ve Selçuklu Hamamı çevresini temizledik. İlçemizi hep birlikte temiz tutalım. İnşallah bu temizlik kampanyası Türkiye geneli devam eder” dedi.


Muhammet Can Ay ise ,”Bu proje için Ülkü ocaklarına çok teşekkür ederiz. Tarihi eserlerimizin etrafındaki çöpleri topladık. Bütün insanları duyarlı olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.