"Çevrecilik Milliyetçiliktir" sloganıyla çevredeki çöpleri topladılar

Oltu Ülkü Ocakları "Çevrecilik Milliyetçiliktir" sloganı ile yola çıkarak Eğitim ve Kültür Vakfı Oltu Kalesi ve Selçuklu Hamamın çevresindeki çöpleri poşetlere toplayarak çöp konteynere attılar.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'nin başlatmış olduğu proje kapsamında, Oltu Ülkü Ocakları Başkanlığı tarihi eserler ve doğal alanlarda geri dönüşümü doğada mümkün olmayan plastik poşet atıklarını temizleyerek önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Oltu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Muhammet Öztürk, “Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sinan Ateş'in talimatları doğrultusunda çevre miras değildir gelecek nesillere devredilecek bir emanettir doğrultusunda "Çevrecilik Milliyetçiliktir" sloganımızla bu temizliği başlattık. Bugün arkadaşlarımızla birlikte Oltu'da bulunan tarihi Oltu Kalesi ve Selçuklu Hamamı çevresini temizledik. İlçemizi hep birlikte temiz tutalım. İnşallah bu temizlik kampanyası Türkiye geneli devam eder” dedi.

Muhammet Can Ay ise ,”Bu proje için Ülkü ocaklarına çok teşekkür ederiz. Tarihi eserlerimizin etrafındaki çöpleri topladık. Bütün insanları duyarlı olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.